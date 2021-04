Un trabajador de una estación de tren se juega la vida para salvar a un niño que acababa de caerse en las vías

Jugándose la vida y sin pensárselo dos veces al ver que el pequeño, aunque pudo levantarse no podía subir de nuevo al andén, dada su altura, el empleado saltó a las vías y, a la carrera, in extremis, logró poner al niño a salvo –y después a él mismo– segundos antes de que pasara el tren.

"No podía verlo morir y comencé a correr"

“Vi el tren dirigiéndose hacia él. Me asaltó el pensamiento de que tenía que salvar su vida y comencé a correr hacia él. En cuestión de segundos me asusté y pensé retroceder. Incluso reduje la velocidad y traté de alejarme de las vías, pero no podía verlo morir y comencé a correr de nuevo”, ha contado Shelke, de 30 años, en un sincero relato a The Indian Express.