La transformación de una joven que celebra llevar tres años sin consumir drogas: sufrió hasta 19 sobredosis

Pero, la joven volvió a recaer . “Dejé la escuela, renuncié a la custodia temporal de mi hija, simplemente no podía dejar de consumir. No tenía familia en mi vida en este momento, ni amigos, ni alma, estaba solo”, relata la joven que lamenta el sufrimiento que le ocasionó a su círculo cercano.

“Empujé a todos y a todo, y comenzó una carrera de seis años sin hogar en una ciudad áspera y oscura”, expresa la joven a quien arrestaron en varias ocasiones por posesión de drogas y robo. “La enfermedad me tuvo en sus garras durante seis años, manteniéndome cautiva. Sentía tanta vergüenza y arrepentimiento por perder a mi hija, perder a mi familia y perderme a mí misma”, añade.

Un punto de inflexión

Además de recuperarse ella misma a través de un “proceso diario”, muestra a otras su camino. "Tengo un médico con quien trabajar en mi trauma, tengo amor propio y, sobre todo, tengo una solución que las palabras no pueden describir lo agradecido que estoy", expresa la joven que admite que se trata de un "trabajo de mantenimiento en el que me mejoro y crezco espiritualmente".

Así, anima a otros a recuperarse porque, confiesa, “fue una sensación tan enriquecedora ver que yo era el problema y que nada cambiaría hasta que yo me cambiara. Hoy tengo una paz interior y una tranquilidad que no se puede expresar con palabras”. "Para cualquiera que esté luchando, hay una respuesta, hay una solución para esta enfermedad", dice, animando a no darse por vencido nunca ante un caso de adicción.