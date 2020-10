Trump asegura que ya no tiene coronavirus y además es "inmune"

"Sí, y no solo eso. Parece que soy inmune . Puedo salir del sótano, aunque lo hubiera hecho de todas formas", ha afirmado Trump durante una entrevista en 'Fox News' al ser interrogado por si su médico le ha dicho que no tiene coronavirus . Hasta ahora no ha habido ninguna confirmación oficial de que Trump haya dado negativo en una prueba del coronavirus.

"El presidente está en muy buena forma para luchar las batallas", ha afirmado Trump hablando de sí mismo en tercera persona. "He derrotado a este horrible y loco virus de China (...). He superado el mayor de los exámenes, con las mejores notas, y estoy en una forma estupenda. Le diré que me siento fantásticamente. Me siento muy bien", ha añadido.