"Es la cosa más increíble que he visto nunca", afirmó el mandatario en una entrevista con el popular programa de radio del periodista conservador Rush Limbaugh. "Sabe, yo no estaba en la mejor forma física. Un día después estaba bien, puede que no perfecto pero bien, pero un par de días más tarde, ahora estoy libre (de coronavirus). Sabe, ahora me siento perfecto, no estoy tomando nada, sabe, estoy fuera del régimen que me dieron pero fue sobre todo este medicamento", indicó Trump.