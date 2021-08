Última hora del coronavirus: Japón suspende el uso de un lote de la vacuna de Moderna fabricado en España

09:15 H Delta cobrará un recargo a sus empleados que no se vacunen contra el covid

Delta Air Lines les cobrará a los empleados en el plan de salud de la compañía 200 dólares mensuales si no se vacunan contra el COVID-19, una política que la aerolínea dijo es necesaria porque la estadía promedio en el hospital le cuesta a la compañía 40.000 dólares. El director general de la compañía aérea Ed Bastian explicó que todos los empleados que han sido hospitalizados por covid en las últimas semanas no estaban vacunados. El directivo advirtió que dejará de incluir la protección en la nómina de los empleados no vacunados que contraigan COVID-19, a partir del 30 de septiembre .