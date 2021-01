Una universidad italiana advierte a sus alumnos con "no optar a las prácticas" si no se vacunan

La Universidad Católica Sacro Cuore de Brescia , Lombardía, Italia, ha advertido a sus alumnos de que "no podrá optar a las prácticas de formación profesional" en caso de no vacunarse contra la covid . El primer ministro Giuseppe Conte ya descartó que el Ejecutivo fuera a obligar a la población a la vacuna, por lo que el email del centro educativo ha levantado gran polémica en el país.

Letizia Bazoli , profesora de la facultad de medicina de la universidad, fue la encargada de enviar el correo electrónico a alrededor de 240 estudiantes , según recoge La Repubblica . El texto señala que los jóvenes matriculados llegan a pasar de 400 a 600 horas en los hospitales en contacto con otros sanitarios , por lo que "no recibirán el título" si no se vacunan. También se destaca que "se deberá enviar un certificado del centro que certifique la administración de la primera dosis de la vacuna y más adelanta la administración de la segunda".

Numerosos alumnos del centro universitario han mostrado su rechazo contra la decisión. "No soy un negacionista pero, ¿por qué tengo que vacunarme cuando hay médicos y enfermeros contratados que operan en las salas y no se han vacunado?", comentaba un estudiante al rotativo italiano. No obstante, desde el centro aseguran que quieren "proteger a los pacientes y también a los propios estudiantes". "No podemos saber qué hacen fuera del hospital", concluyen en el correo.