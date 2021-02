Fin-796H, la nueva variante detectada en Finlandia que comparte mutaciones con la sudafricana y la de Kent

"No me preocuparía mucho todavía"

Desde la compañía Vita Laboratories, afincada en Helsinki, señalan que “la variante se descubrió en un paciente la semana pasada, por lo que aún no se conocen detalles sobre la eficacia y la resistencia potencial de esta variante frente a las vacunas”. A falta de más trabajo de investigación y evidencias, a priori creen, no obstante, que no sería más infecciosa o más inmunoresistente.