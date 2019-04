Claves para entender lo que está pasando en Venezuela

1/03/2016 El Tribunal Supremo de Justicia asesta otro golpe a la Asamblea Nacional reduciendo sensiblemente su capacidad para controlar al resto de poderes públicos. Lo hace justo en un momento en el que la mayoría opositora de la AN iba a abrir diversas investigaciones cobre casos de corrupción que afectaba a dirigentes chavistas. El objetivo final de todas las trabas es que la AN no pueda investigar el nombramiento de los 34 nuevos magistrados realizado por el Parlamento anterior, aún controlado por el chavismo.