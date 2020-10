La viral acusación de un español en redes: en Portugal 200 mascarillas a 17,40 euros, así se lucha contra el virus

"Señores políticos así se lucha contra el virus no haciendo lo que os da la gana". Es el mensaje viral de un ciudadano español de ruta por Portugal que se está convirtiendo en viral. La sorpresa de este hombre fue encontrar en un supermercado 200 mascarillas a 17,40 euros mientras que denuncia que en España el precio es de 200 euros.

El paquete de 20 mascarillas quirúrgicas tiene en Portugal un precio de 1,74 euros. Ya que en España el precio por tan solo una unidad de este producto sanitario está en torno a los 0,98 céntimos. Hay recordar que las mascarillas en España están cargadas con el 21 por ciento de IVA. Para más inri, en el país vecino no se contempla en absoluto la exigencia de mascarilla en las calles ni en las playas, sí en locales cerrados o en el interior. Aquí sí son obligatorias en las calles.

Esto es luchar contra el virus, y no confinando y cerrando y haciendo lo que les da la gana. Esto es una pura especulación, negocios, esta gente también paga impuestos, y exportaciones. Por eso Portugal está mejor, no creo que valgan lo que nos cobran en España. Ocho o diez euros al día nos cuesta en España llevar la mascarillas que no hay hogar que lo soporte, se queja el ciudadano. Tomen nota, políticos, sentencia.