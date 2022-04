Volodímir Zelenski afirma que no ha recibido ningún borrador por parte de Rusia para la paz

"No he oído nada, no he visto nada. Estoy convencido de que no nos han entregado nada", ha dicho el mandatario ucraniano, según ha recogido DPA, en una conferencia de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha visitado el país por sorpresa para reunirse con Zelenski este miércoles. Hoy jueves, la visista es la del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ya está en Kiev.