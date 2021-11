"¡Hola Tomiii 11! Cuando llegaste a los 100.000 suscriptores, pensamos: 'Oye, este canal tiene buena pinta'. Luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad. ¿Pero, 10 millones? Nos has dejado boquiabiertos", leyó la madre del 'youtuber' tras abrir el paquete.

"Ya no eres solo un gran canal, ahora eres un fenómeno mundial. Has tocado la tecla adecuada y tienes una legión de fans que esperan mucho de ti. Esperamos que aceptes este premio como símbolo de nuestra admiración y respeto por todo lo que has conseguido. Eres una fuerte inspiración diaria para nosotros, nos has dejado sin palabras, sigue así", terminó de leer su madre.