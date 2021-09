Con el paso de las horas logró miles de suscripciones en sus canales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde dieron 'like' a todos sus vídeos.

Toni era un niño carismático y simpático , que siempre mandaba saludos a su gato y que incluso aprovechaba sus vídeos para dar consejos a sus seguidores. En uno de ellos mandó una advertencia para no caer en las estafas, ya que mencionaba que hay personas que buscan aprovecharse de su situación para pedir dinero.

"Me explicaron que hay gente mala que quiere estafarlos a ustedes, sí a ti, y no quiero que pase eso, por favor, así que no les depositen su dinero o algo a alguien, porque ustedes son importantes para mí, yo solo hago los videos por diversión. Bueno, gracias, quería aclarar eso, los quiero mucho", explicaba.