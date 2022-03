"Ya no puedo trabajar en el país que está bombardeando mi patria. Salimos de Moscú antes de que estuviera completamente bloqueado. No pudimos aterrizar en Dusseldorf, así que volamos vía Ámsterdam. Mi padre, mi suegra, mi esposa y mis hijos están aquí ahora. Hace días que no me encuentro bien, estoy muy mal. Es como una película de terror. Apenas me quedan palabras", afirmó Voronin en una entrevista al diario alemán Bild.