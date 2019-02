Juicio del procés: Hoy escucharemos declarar a Junqueras

Horas claves en el juicio a los líderes del procés. Hoy escucharemos el testimonio de Oriol Junqueras, el ex vicepresidente de la Generalitat será el primero en declarar. Para él la Fiscalía pide 25 años de prisión y de inhabilitación.

Son los, el día del referéndum ilegal, los que para la Fiscalía pueden marcar la diferencia en la sentencia. Ela dijo que no cree que deba ser atribuida a las fuerzas de seguridad, sino a quienes,. Y todo para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de Octubre.

Fidel Cadena, fiscal, también dijo en la segunda sesión del juicio del procés que “hay una serie de verdades o postverdades que no son ciertas”. La primera, según la Fiscalía es que no existe la soberanía catalana. Cadena insistió: “Segovia no es de los segovianos, ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña solo de los catalanes separatistas sino de todos. Ni este es un juicio político”.