Las frases más destacadas del primer día de juicio del procés

Del "sed fuertes, tened confianza" de Puigdemont al referirse a los 12 acusados en el juicio al procés, al "se han vulnerado todos los derechos, hasta la libertad de culto, porque a Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión", enunciado por el abogado del exvicepresidente de la Generalitat. El primer día del juicio del procés ha dejado algunas frases que no han pasado inadvertidas.

El juicio del procés, uno de los más importantes de la democracia española, y como tal, iniciado hoy en medio de una inmensa expectación mediática que ha trascendido a nuestras fronteras, ha dejado, además de diversas anécdotas , distintas frases reseñables que no han pasado inadvertidas.

“Sed fuertes, tened confianza”

Abrazan la Constitución para defenderse

“Hagan de jueces, no de salvadores de la patria”

En la misma línea, Jordi Pina, abogado de Rull, Turull y Sànchez ha puesto en duda la imparcialidad de algunos de los magistrados del Tribunal Supremo para juzgar el caso, lanzándoles otra frase para remarcar: “Hagan de jueces y no de salvadores de la patria”, les ha reprochado.

Otros investigados que el juez “decidió no perseguir”

Ha sido el propio Pina quien ha pedido la puesta en libertad de sus defendidos citando a otros “investigados” que viven en países europeos y el juez instructor “decidió no perseguir”, en una alusión clara al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

“Yo no puedo pensar que se hace por dejación de funciones sino porque sabemos que las imputaciones no tienen la solidez que tienen que tener. Explíquenselo a estos señores que llevan más de un año en prisión mientras hay otros que no están a disposición del tribunal”, ha reprochado.