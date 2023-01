Rey emérito: ¿por qué traslada su residencia fiscal a Emiratos Árabes?

Don Juan Carlos tiene esta intención de fijar su residencia fiscal en EAU porque "el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos " ya no radica en España , según las informaciones publicadas. Para iniciar el procedimiento deberá notificárselo a Hacienda . El rey emérito ya no cumple el requisito de haber permanecido durante más de 183 días en nuestro país para ser considerado como residente fiscal . De hecho, solo ha estado en el territorio nacional durante su breve visita de cinco días a finales del pasado mes de mayo.

A pesar de estas intenciones, el portavoz de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha explicado que para que el rey emérito pueda trasladar la residencia fiscal de España a EAU tendría que poseer la nacionalidad emiratí, según el artículo 4 del Convenio suscrito entre nuestro país y el estado asiático. De no tenerla "no puede ser residente fiscal" de ese país. El técnico subraya que, de no radicar en España su núcleo principal de intereses económicos, "podría ser residente fiscal en otro país, pero no en EAU", porque el Convenio con ese país no lo permite salvo si se tiene la nacionalidad. Además, Mollinedo cree que para obtenerla es posible que el antiguo monarca tenga que renunciar a la española.