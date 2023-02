Las frases de la entrevista de Irene Montero en Informativos Telecinco

Mientras que al menos 374 condenados por delitos sexuales se han beneficiado por la reducción de penas y 24 presos han sido excarcelados, Irene Montero acusa a los jueces que han dictado la sentencias destacando que “hay un problema de aplicación y no de ley”

No hay que volver al modelo basado en la violencia o la intimidación en el que se ponía sobre el cuerpo de las mujeres ese calvario probatorio

Antes de la ley ‘sí es sí’ las víctimas no tenían ninguna respuesta por parte del Estado

El problema no está en la ley, está en quienes se resisten a aplicarla correctamente

Hay sesgos machistas en la Justicia, no es difícil de creer que hay resistencia a creer a las mujeres que denuncian

Cuántas mujeres no conocen o que hayan sufrido ellas mismas que un familiar de pequeña las tocase, o hayan sufrido un tocamiento en el transporte público”

No contemplo otro escenario que no sea el acuerdo