El Congreso debate mañana si Rajoy debe ir poniendo ya fecha al Debate del estado de la Nación

El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Unidos Podemos que busca que la Cámara Baja inste al Gobierno a convocar ya el Debate sobre el estado de la Nación, una cita que no ha tenido lugar desde 2015.

El pasado mes de enero, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, denunció que el presidente Mariano Rajoy no se hubiera sometido a un debate de política general habiendo transcurrido ya un año de legislatura y registró la iniciativa que se debatirá este martes.

Este asunto ya fue objeto de debate el pasado mes de enero en la Diputación Permanente del Congreso, donde Unidos Podemos intentó sin éxito que el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones instase la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria para debatir su iniciativa.

Entonces, todos los grupos de la oposición defendieron la celebración del Debate del estado de la Nación lo más pronto posible, pero no consideraron necesario que el asunto de su convocatoria fuera tratado en un pleno extraordinario en enero.

La tramitación de los Presupuestos obligará asimismo a alterar el calendario de Plenos ya previsto, con lo que un hipotético Debate sobre el estado de la Nación podría no convocarse hasta mayo o junio. En ese contexto, en el PP ya ven más factible que el debate sea en fechas más próximas al verano o incluso a la vuelta de vacaciones.

En todo caso, y dado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha cumplido la fecha que él mismo se dio en enero, Unidos Podemos ha decidido llevar a votación su propuesta al Pleno del Congreso.

SI NO, UN PLENO MONOGRÁFICO

En concreto, pide que el Gobierno convoque un Debate sobre el estado de la Nación a lo largo del cuarto periodo de sesiones de la presente legislatura, es decir, antes del verano, y avanza que, en el caso de que el Gobierno no atienda esta demanda, el Congreso "manifiesta voluntad de convocar un Pleno monográfico sobre la política general del Ejecutivo en torno al estado de la Nación".

Este tipo de debates se vienen celebrando desde 1983 en todos los años en que no ha habido sesión de investidura. La última edición tuvo lugar en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y en el segundo semestre fue la investidura de Rajoy, ya a finales de octubre. El año pasado no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Podemos en mayo.