Fernández Vara defiende el cumplimiento íntegro de las penas frente a la permanente revisable, que es "un eufemismo"

"Nosotros somos bastante prescindibles, el partido ha sobrevivido a muchos de los liderazgos, unos se van y vienen otros", afirma

"Yo no soy partidario de nada que tenga que ver con lo perpetuo ni lo permanente y lo de 'revisable' es un eufemismo. La permanenrte revisable ya estaría si se diera el cumplimiento íntegro de las penas que se fijó por ejemplo, con los delitos de terrorismo. A veces estamos hablando casi de lo mismo, pero es importante no hurgar en las heridas y en la sensibilidad de la gente", ha señalado.

A su juicio, "hay momentos en la vida en que no es un problema de partido" sino de la propia sociedad, de la que él se sintió parte en aquel debate. "No en todo estamos en defender solo lo nuestro y en estar con los nuestros. Ese no era un día adecuado para someter a los ciudadanos a un debate de esas características porque estos son tiempos para buscar qué une y no qué nos separa", ha explicado.