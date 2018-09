Pedro Sánchez y Donald Trump se verán en Nueva York durante la visita a la ONU

El jefe del Ejecutivo intervendrá en la 73 sesión de la Asamblea General de la ONU el jueves por la tarde y en los días previos participará en otros foros como la cumbre contra el cambio climático 'One Planet Summit'. Además, explicará la política exterior española en el Council on Foreign Relations y el Consejo de las Américas donde mantendrá entrevistas y reuniones con importantes medios estadounidense, como el 'Wall Street Journal' y el 'New York Times'.