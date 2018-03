Puigdemont defiende utilizar una moción de confianza para alcanzar un acuerdo con la CUP

Rechaza renunciar a su escaño desde Suiza para facilitar la investidura

En una rueda de prensa después de participar en un debate sobre la autodeterminación organizado por el Festival de Cine y Fórum Internacional de los Derechos Humanos (FIFDH) celebrado en Ginebra, ha reivindicado la utilidad del mecanismo de la moción de confianza que JxCat ha ofrecido a la CUP para conseguir cerrar un pacto de investidura: "Me gusta porque yo me presenté a una. Si dijera que no me gusta sería contradictorio".