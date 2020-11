Agobio, estrés y miedo a la tercera ola tras las Navidades: los médicos ante las aglomeraciones

Sanitarios del Hospital del Mar , en declaraciones en Informativos Telecinco , han analizado las imágenes de aglomeraciones que han indignado en las redes sociales este fin de semana. Vanesa considera que "no es oportuno, ver estas imágenes nos afecta, estamos con mucho trabajo, nos falta personal, y ya tenemos bastante con intentar recuperarnos de la segunda ola", confiesa. "La gente no está concienciada y se ha relajado, estamos mal y vamos a estar peor después de Navidad", anticipa Marta, que recuerda que del coronavirus no se salva nadie porque es impredecible. "Puedes ser joven y acabar intubado, si no que se pasen un día por aquí".

Mireia es de la misma opinión. "Las imágenes me dan miedo, no tengo palabras, cuando las he visto me he quedado flipando. Se me encoge el corazón de miedo, agobio y estrés. La gente no es consciente de lo que vivimos".