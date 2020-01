Análisis: Sánchez a lo Tom Cruise se lanza a su misión ¿imposible?: arreglar Cataluña y la desigualdad

Promete Sánchez por un lado contener a un independentismo que ya le ha demostrado en sus propias carnes su falta de lealtad (no aprobó sus presupuestos lo que llevó a la convocatoria de elecciones) a base de diálogo. Y no teme para ello adoptar gran parte de sus postulados, incluida una mesa bilateral. Sánchez promete que España no se va a romper ni va a rasgar la Constitución . La tarea parece compleja. Sánchez ha defendido el patriotismo del PSOE ante las críticas furibundas de la oposición. Y lo ha basado en la justicia social y la libertad.

Ha pasado Sánchez de anunciar la ilegalidad de los referéndums de independencia a apostar por una consulta de la que no se saben aún las condiciones, ha pasado de defender la ley y hablar de delito de rebelión a apostar por la sedición y ahora a hablar de política obviando la justicia. Un riesgo porque uno de los pilares del Estado de derecho es la ley y la política no puede pasar por encima de ella. Sánchez lo sabe. Y es consciente de las líneas rojas que no deberá pasar. Al hablar de la deriva judicial que tanto daño ha causado ha logrado el aplauso de Rufián, pero veremos cómo se encaja esta postura con las decisiones judiciales, que las habrá. Y no todas gustarán tanto a los independentistas.