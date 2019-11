Los apoyos que necesita Sánchez para lograr ser presidente

Los apoyos que puede tener por el momento son Podemos, los nacionalistas vascos y gallegos y los regionalistas de Cantabria y Teruel

Los 'noes' están claros: PP, Vox, Navarra Suma y Ciudadanos

Otras formaciones no han manifestado su posición todavía: EH Bildu, los independentistas, y Coalición Canaria, que se ha mostrado dispuesta a desbloquear el país, aunque también reclama una “agenda canaria” para abstenerse. La decisión de ellos es fundamental para que salga adelante la investidura. De momento, ERC se mantiene en el ‘no’, a no ser que haya “una mesa de negociación política” y que Sánchez reconozca que el problema de Cataluña no es de convivencia, sino político. Pero confían en la influencia de Podemos para que el PSOE acepte sus condiciones…