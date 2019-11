ERC se pone duro y exige a Sánchez que se siente a hablar del "conflicto político en Cataluña"

JxCat ya ha dicho que se mantenrá en su no, mientras la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que su formación parte del 'no' a la investidura del presidenciable Pedro Sánchez, pero ha añadido que, si el candidato de PSOE quiere que los republicanos reconsideren su posicionamiento, tiene que volver a apostar por el diálogo y reconocer que el problema en Cataluña no es interno y de convivencia, sino político y con el resto de España. Es decir un no pero un tal vez en el aire. No será gratis. Sánchez tras apostar por Podemos deja de lado a PP y Ciudadanos, que ya han dicho que con la formación morada en el Consejo de Ministros no cuente con ellos depende más que nunca de que ERC prefiera un gobierno socialista a nuevas elecciones, con Vox en el horizonte.