Aragón endurece las medidas contra el coronavirus: en una semana se han triplicado los casos

En rueda de prensa, Repollés ha dicho que a partir del próximo lunes, 4 de enero, todas las actividades no esenciales deberán cerrar a las 20.00 horas . En hostelería, el aforo se limitará al 30 por ciento en el interior y al 50 por ciento en terrazas, con prohibición de fumar en ellas y de consumir en la barra.

Además, los grupos de mesas, en terrazas, no podrán superar las seis personas y en el interior, las cuatro. La consejera ha recordado que las Cortes de Aragón modificaron el decreto ley que contemplaba en esta fase el cierre en interiores, fijando un aforo del 25 por ciento, que se ha modulado en este caso al 30 por ciento puesto que la autoridad sanitaria tiene posibilidad de hacerlo para reducir el impacto social y económico.

Sobre la presencialidad en las aulas escolares, que está previsto que sea del cien por cien a lo largo de enero, la consejera ha comentado que esta actividad no se encuentra dentro de las de mayor riesgo de contagio y su aplicación dependerá de la posibilidad de cumplir en cada caso las medidas de protección.

Medidas duras dado el aumento de casos de coronavirus

Repollés ha reconocido que son medidas "duras", "que responden a un aumento de contagios consecuencia de la primera semana de fiestas navideñas", en las que se han celebrado reuniones en el ámbito privado y público que han propiciado la interrelación con familiares y amigos que no forman parte de los grupos de convivencia, "e incluso hemos visto imágenes de celebraciones multitudinarias sin las debidas medidas de protección", ha contado la consejera.

Esto, ha continuado Repollés, "nos ha hecho no esperar al lunes y anunciar ya las medidas" para aplicar el principio de precaución y "evitar males mayores". "Debemos anteponer el compromiso con la salud de los aragoneses a cualquier otro interés", ha sentenciado la consejera, que ha detallado que estas medidas está previsto que se recojan en dos decretos y una orden, que se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón el lunes.

Ha señalado que todavía son posibles medidas más restrictivas , "si en dos semanas no conseguimos controlar la situación", tanto en hostelería, como en comercios, así como con confinamientos de las capitales de provincia o de municipios mayores de 10.000 habitantes.

"Esperemos que no se tenga que producir esta circunstancia" y mantener "un equilibrio entre las medidas y la actividad social" ya que la mayoría de establecimientos, gimnasios y comercios "han sido muy cautos" y han actuado para evitar contagios, ha resaltado la consejera.

La cuarta ola se puede adelantar en Aragón

Evitar contactos en los próximos días

Repollés ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos y ha solicitado a todos aquellos que hayan celebrado la Nochevieja y el Año Nuevo con personas que no forman parte de su núcleo de convivencia que eviten en la mayor medida posible contactos sociales en los próximos días, "sobre todo con las personas más vulnerables, mayores y grupos de riesgos".

Repollés ha agradecido la "paciencia" y la "comprensión" de los ciudadanos, el trabajo "incansable" de los sanitarios en una pandemia "que no da tregua", y ha dicho a los colectivos más afectados por las medidas que no las toman "por gusto", sino por la obligación de "salvaguardar la salud de los aragoneses". Ha pedido "no tirar por la borda todo el esfuerzo de estos meses" porque "la responsabilidad de cada uno de nosotros es responsabilidad compartida y juntos lo conseguiremos".