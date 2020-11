Ayuso rechaza la armonización fiscal y contesta a Rufián: "Madrid es un paraíso, pero de libertad"

"Yo descarto ese mantra sobre la armonización fiscal, que, por cierto, no defiende una armonización del español, una armonización de derechos para todos los españoles y ni siquiera una armonización de la convivencia. Solo pretenden imponer ideológicamente una política fiscal, no para mejorar Cataluña, sino para seguir perjudicando a Madrid", ha recriminado.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que el ministro Salvador Illa no acuda a la inauguración del hospital de emergencias Isabel Zendal y ha subrayado que Sanidad apoya lo que hace Madrid para luchar contra la covid-19 "dependiendo del día y de las circunstancias".



En una rueda de prensa celebrada en Barcelona, donde se ha reunido entre ayer y hoy con hosteleros catalanes y entidades contrarias a la inmersión lingüística en la escuela, Díaz Ayuso ha dicho sentir que el ministro de Sanidad "haya decidido no tener interés en conocerlo, pero ahí estaremos con nuestros médicos y sanitarios y los medios de comunicación para explicar en qué consiste" este proyecto, cuya apertura será el 1 de diciembre. Sobre la felicitación ayer del director del Centro de Emergencias de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, a la Comunidad de Madrid por los buenos resultados que está logrando, ha señalado que "hay veces que nos apoyan, que creen en lo que hace Madrid, dependiendo del día y de las circunstancias así ellos construyen el mensaje".



Díaz Ayuso ha vuelto a insistir al Ministerio de Salvador Illa que le permita realizar test de antígenos en las oficinas de farmacia y hoy mismo le enviará el plan para aplicar esta estrategia para extender de forma masiva las pruebas diagnósticas en estos locales. Ha solicitado a Sanidad, en este contexto, que piense en cómo va a encarar las navidades, porque son "fechas complicadas, con muchas reuniones de familia y de empresas y niños fuera del colegio; al ser una fecha excepcional cuando hay más exposición al virus necesitamos incrementar aquello que ha funcionado"



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba ayer que "no habrá 17 navidades" y que trabaja con las comunidades para consensuar recomendaciones de salud pública comunes de cara a las fiestas, que se volverá a discutir el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud.



Durante la rueda de prensa, Díaz Ayuso ha explicado que una de las claves para conseguir reducir la incidencia acumulada del coronavirus en la región madrileña ha sido "hacer muchos test para detectar" a las personas contagiadas y ponerlas en cuarentena, "mientras los demás seguían adelante". "Si sabemos que esto ha funcionado y que se ha hecho en muchos países, lo que queremos es que se nos escuche, sobre todo, porque es bueno para los ciudadanos, como era bueno hacer políticas de prevención en Barajas o llevar mascarillas. No es ninguna pelea política".



Por esta razón ha recomendado que todas las administraciones sigan el ejemplo de la Comunidad y apuesten por la extensión de las pruebas diagnósticas: "A nosotros nos ha funcionado". Ha vuelto a insistir, además, en que los comercios y la hostelería "lejos de ser enemigos" y ser focos de contagio son "grandes aliados" en la lucha contra la pandemia y brindan mayor confianza que entornos como las reuniones familiares, donde se baja la guardia.



Por otro lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho desconocer el problema de agenda que ha aducido el ministro Illa para no visitar el nuevo hospital de emergencias Isabel Zendal, pero se ha mostrado seguro de que "se alegrará de haya una nueva infraestructura sanitaria, en este caso en la Comunidad de Madrid. Supongo que si no tuviera esos problemas de agenda", que "comprobaremos el martes", "estaría encantado de ir", ha añadido Martínez-Almeida tras acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita al Hospital Universitario de La Paz.