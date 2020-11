Illa niega que vaya a haber 17 Navidades: qué plantea cada Comunidad Autónoma

Hay propuestas para aumentar a 12 los comensales o no contar a los niños

Parte de las CCAA, de acuerdo con el máximo de seis del borrador de Sanidad

Las CCAA y Sanidad se dan una semana para cerrar el acuerdo

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas esperan. El primero porque no quiere un enfrentamiento con las CCAA en un tema tan delicado como la celebración de la Navidad así que esperará a que todas tengan sus propuestas encima de la mesa. Su plan ya se conoce. Sanidad, no obstante, ha señalado ya que cada CCAA tendrá que hacer sus planes para Navidad según su situación. Illa reconoce que todo el mundo quiere estas con sus familias, y ha pedido celebrar las Navidades, sí, pero de forma distinta.

El ministro ha respondido a las dudas de algunos diputados acerca del plan de Navidad. "No habrá 17 navidades. Habrá una en cada hogar que lo quiera celebrar, pero espero que la gente la celebre con responsabilidad. Estamos haciendo un esfuerzo para llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas y lanzar un único mensaje a la ciudadanía", ha defendido. "Ayudaría que todos remáramos en la misma dirección", ha reprochado a la oposición.

Sobre las cuestiones planteadas por el resto de grupos al Plan de Vacunación, el ministro ha resaltado que cualquier compra se va a realizar dentro del paraguas de la Unión Europea, ya que ningún Estado miembro puede negociar bilateralmente con ninguna compañía farmacéutica. "Pagaremos cuando vayan llegando las vacunas. Si usted tiene un planteamiento alternativo mejor, tengo curiosidad por conocerlo", ha dicho Illa a Pastor.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado que los test de antígenos masivos sean la solución para contener los contagios de COVID-19 en Navidad, tal y como ha planteado este jueves la diputada del Partido Popular Ana Pastor en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

"No creo que un testeo masivo de antígenos antes de Navidad sea la solución, más bien creo que la solución es apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y un acuerdo de consenso con las comunidades autónomas para respetar las medidas. Este es más bien el camino", ha expresado el ministro.

Ana Pastor ha propuesto realizar test de antígenos a las personas que se muevan entre comunidades autónomas con motivo de las fiestas de Navidad, con el objetivo de controlar la transmisión del virus del COVID-19. "A lo mejor el plan de Navidad es extender el test de antígenos a toda la gente que se va a mover entre CCAA. Sería bueno coordinarse con los consejeros y hacer un test a los ciudadanos que se muevan, a todos los que se pueda. Haciendo test masivos a una parte de la población bajas mucho la transmisión", ha justificado.

El ministro le ha contestado que Sanidad está "estudiando" y lo seguirá haciendo las estrategias de test masivos, pero ha expresado a la diputada 'popular' dudas sobre su eficacia: "¿Usted se acuerda del test en toda la población en una ciudad de Madrid (Torrejón de Ardoz)? ¿Tuvo algún impacto real? ¿Se acuerda del cribado masivo a los docentes en Madrid? ¿Tuvo algún impacto real?".

Así, ha explicado que los test de antígenos están incorporados en la estrategia española de lucha contra la pandemia, pero ha puntualizado que "no son inmediatos". "Deben ser usados en un contexto determinado, en los primeros días de infección y en contextos de alto nivel de prevalencia. Si se usan así, sí funcionan bien", ha argumentado.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, afirmó el pasado 17 de noviembre que su objetivo es que antes de las Navidades todos los madrileños puedan realizarse un test de antígenos gratuito para ir a ver a sus familiares, en línea con lo planteado este jueves Ana Pastor. Sin embargo, el Ejecutivo madrileño matizó las palabras del vicepresidente, sosteniendo que "en estos momentos no se puede garantizar la viabilidad" esta propuesta.

Eso sí, Illa ya ha dejado claro que no pueden pasar por encima del estado de alarma, que permite que las autonomías varíen el toque de queda y decidan sobre sus cierres perimetrales y límites a las reuniones. Y tampoco puede olvidar nadie las 6M que tienen que ver con el uso de la mascarilla (uso de mascarilla todo el tiempo posible), la limpieza de manos (lavado de manos frecuente) o de metros (mantenimiento de la distancia física). Sobre las cenas tanto de Nochebuena como de Nochevieja, el Gobierno, si el borrador filtrado pasa a ser definitivo, las reuniones de más de seis personas siempre que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, sean familiares o no. Y la distancia entre comensales deberán mantenerse.

El borrador del plan del Ejecutivo amplía el límite de restricción de movilidad nocturna hasta la una de la madrugada en días señalados como Nochebuena y Nochevieja, al tiempo que aconseja no celebrar las Cabalgatas de Reyes, entre otras medidas. El resto de los días del periodo navideño mantendrán el toque de queda actual y aprobado en cada comunidad autónoma. Nadie descarta que podamos estar ante 17 Navidades distintas, algo que Illa ha negado categóricamente. Por el momento, esto es lo que opina cada Comunidad.

Cataluña: apuesta por diez personas en la cena

La Generalitat contempla unas Navidades con reuniones de un máximo de 10 personas pertenecientes, como mucho, a dos grupos burbuja de convivencia y con el toque de queda nocturno entre las 22:00 horas y las 06:00 de la mañana. Mantendrá el confinamiento perimetral hasta el 21 de diciembre. Se podrá salir de los municipios a partir del 6 de diciembre, pero no de la comarca. A partir del 20 de diciembre, los ciudadanos podrán moverse por toda la comunidad, y a partir del 21 se permitirá ya salir y entrar de ella.

Madrid también quiere cenas de diez personas

La propuesta de la Consejería de Sanidad es ampliar el límite a las reuniones a 10 personas durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero, así como flexibilizar el toque de queda hasta la 01:30 horas los días clave, aunque Díaz Ayuso ha planteado que sea hasta las 2:00 horas. No se podrá entrar ni salir de la comunidad entre el 4 y el 14 de diciembre.

Andalucía facilitará que los andaluces de fuera, vuelvan

Apuesta por un protocolo centralizado de cara a las fiestas navideñas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya dijo hace unos días que los andaluces que se encuentren fuera por motivos de trabajo o estudios podrán volver con controles para pasar las fiestas junto a sus familias: "En el caso de no poder abrir entre provincias y comunidades autónomas, habilitaríamos la posibilidad de que los andaluces que están fuera puedan volver con una certificación". Mantendrá el cierre perimetral de la comunidad y de sus 785 municipios hasta el día 10 de diciembre. El próximo 9 de diciembre anunciarán sus medidas para Navidad. Todo apunta a que ampliarán de seis a 10 el número de comensales para estas fiestas.

Castilla y León acepta el límite de seis personas

La Junta apuesta por mantener el límite de seis personas a las reuniones familiares y sociales también durante las fiestas, retrasando el toque de queda a la 01:00 de la mañana en las festividades más señaladas.

Euskadi recomienda no celebrar

El País Vasco ha planteado en la Interterritorial que la redacción del borrador sea más contundente, y, por ejemplo, donde se dice "se recomienda evitar o minimizar" cambiarlo por "se recomienda no celebrar". Y ante la duda de que los menores estén incluidos en el cómputo de límite máximo de personas reuniones, piden que sí sean incluidos los niños.

Cantabria quiere unas normas comunes

Su presidente ha pedido que las medidas que "por una vez" se tomen sean comunes en todo el país para evitar el avance del coronavirus durante la celebración de las fiestas de Navidad. Durante el puente mantendrá las limitaciones de entradas y salidas a nivel no sólo autonómico sino también municipal. También en Navidad es partidaria de prorrogar las limitaciones y no prevé relajar las restricciones.

Comunidad Valenciana estudia reuniones de hasta 12 personas

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha admitido que no habrá desfile de cabalgata. Extenderá el confinamiento perimetral actual hasta el 9 de diciembre. Para Navidad, quiere mantener el toque de queda, desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana, hasta 6 de enero. El 24 y el 31 de diciembre sería hasta la 1 de la mañana. Además, estudia ampliar las reuniones familiares a 12 personas.

Extremadura espera a llegar a un acuerdo

El presidente de la Junta , Guillermo Fernández Vara, prevé contar "no más tarde de la semana que viene" con la hoja de ruta sobre las decisiones a tomar en la región para las próximas Navidades, siempre sobre la base de las recomendaciones nacionales. "Se trata de no decir cuáles serán las condiciones "un día antes de que la gente viaje".

Ceuta apuesta por las restricciones de Sanidad

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha avanzado que su consejería de Sanidad trabaja en un protocolo específico en el que seguirá apelando a la "prudencia, la responsabilidad y la seguridad". Se decanta por mantener en navidades las restricciones impuestas porque de lo contrario -dice- se pueden pasar unos meses de enero y febrero "muy duro".

Galicia quiere que niños y adultos no computen igual en las cenas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado que, a la hora de establecer el límite de personas para las reuniones familiares en Navidad, el cómputo de niños sobre adultos tenga "una metodología distinta".

Navarra plantea al encuentro de dos unidades familiares

La Comunidad Foral de Navarra aboga por la posibilidad de permitir encuentros entre dos unidades familiares -actualmente sólo está permitido reunirse en domicilios los convivientes- con hasta 6 y 10 personas, y con un límite horario de la 1.00 de la madrugada en las cenas de Nochebuena y Nochevieja, si bien son propuestas aún sin decidir ni concretar. Estudiará asimismo la posibilidad de abrir el confinamiento perimetral de la comunidad, aunque coordinado con las comunidades limítrofes. Además se quiere flexibilizar el toque de queda (ahora es de 11 de la noche a seis de la mañana).

Aragón, a la espera de reducir contagios

Javier Lambán, presidente de Aragón, ha dicho que su comunidad replanteará los confinamientos y la dureza de las restricciones actuales una vez que la reducción de contagios se refleje también en la disminución de la presión hospitalaria. En Aragón está vigente el confinamiento perimetral de la comunidad, de las tres provincias y de las tres capitales, entre otras medidas.

La Rioja quiere un acuerdo global

La portavoz del Gobierno de La Rioja y consejera de Salud, Sara Alba, ha asegurado que tiene su propio borrador que compartirá en el Consejo con las propuestas de todas las comunidades, "con el objetivo de definir una fórmula lo más colegiada posible". Se prorrogará el confinamiento perimetral de toda la comunidad autónoma hasta el próximo 19 de diciembre.

Murcia pretende relajar el toque de queda

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha mostrado su intención de relajar el toque de queda, el cierre perimetral local y regional y el número máximo de 6 participantes en reuniones en Nochebuena y Nochevieja si los casos de coronavirus siguen a la baja las próximas semanas.

Castilla-La Mancha suavizará algunas medidas restrictivas

Emiliano García-Page ha abierto la puerta a poder "suavizar" algunas de las medidas restrictivas de contacto social vigentes en la actualidad de cara a las próximas fechas navideñas a fin de permitir más "contacto del que retroalimenta el resto del año".

Asturias: apuesta por seis comensales

De cara a la Navidad, el presidente del Principado ha insistido en los últimos días en que que estas navidades no serán iguales a las de otros años y cree que es prematuro hacer anuncios con antelación, "pero también es un error plantear una navidad como si no pasara nada. Por la situación de la pandemia va a ser totalmente diferente; que nadie piense que las navidades van a ser como las de otros años", ha dicho Adrián Barbón. Sí que mantendrá el cierre perimetral de la región durante el puente de la Constitución. Aunque no se han concretado medidas, el Principado es partidario de mantener las restricciones actuales para Navidad, incluido el número de seis comensales.

Melilla con su mercadillo, pero sin cabalgatas

Ya están diseñando unas navidades alternativas, de pequeños formatos y medidas de seguridad. Habrá mercadillo navideño, en el que este año habrá control de aforo y de seguridad para evitar aglomeraciones en las casetas. Lo que ya parece claro es que no habrá Cabalgata de Reyes.

Baleares, espera poder acceder a más de seis personas en las cenas

Seguirá sin restricciones de movilidad durante el puente. Para Navidad, tomará medidas en función de los datos epidemiológicos, aunque esperan que las reuniones puedan ampliarse a más de seis personas

Canarias: PCR a los que vuelven por Navidad