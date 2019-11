Ayuso no se esconde: "Sí debemos algo a Vox, estamos aquí por ellos, por eso no los machaco"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado han presentado el balance de los primeros cien días del Gobierno regional en la Real Casa de Correos, junto a todos los miembros del Consejo de Gobierno. Por su parte, Díaz Ayuso, ha sostenido que no está de acuerdo "con las formas de hacer las cosas" de Vox porque "en la vida nada es blanco o negro, todo tiene matices", pero ha agradecido su apoyo al Gobierno de coalición formado por el PP y Ciudadanos en la región.

Además, ha criticado las reprobaciones que son "herramientas políticas" que utilizan las formaciones "para machacarse unos a otros". "No tienes que utilizar las instituciones de todos los ciudadanos para castigar", ha dicho. La dirigente madrileña ha asegurado que puede compartir algunos planteamientos con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que fue reprobado este miércoles, en cuanto a que los hombres no son violentos "por el hecho de serlo" y que no hay que "atajar el machismo ni el acoso contra la mujer creando una guerra de sexos".