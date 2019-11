“Dios no me hizo perfecta, por eso no soy de Vox”: El zasca de Ayuso a Monasterio sobre el aborto

A estas palabras, ha contestado Ayuso quien ha comenzado su intervención asegurando que " Dios" no la hizo perfecta y por eso no es "de Vox". "No tengo la potestad estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir que es precisamente como entienden las cosas desde Vox o desde Podemos", ha defendido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sostenido que "el aborto es un fracaso y es un fracaso porque el embarazo no deseado se puede evitar" y ha defendido que ella en lugar de "arrastrar a una mujer como hacen unos y otros" va a intentarla convencerla en positivo y a favor de la vida. "He conocido a muchas mujeres que se han arrepentido de abortar porque han acabado con la vida de ese niño... podrán tener otro, más hijos, pero ese no va a volver porque una vida no se puede reemplazar por la otra. Sin embargo, no conozco a ninguna mujer que se arrepienta de sus hijos", ha indicado en respuesta a una pregunta en el Pleno de la Asamblea de la portavoz de Podemos en la Asamblea, Isa Serra, sobre el aborto.