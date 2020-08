Ayuso estudia "una especie de operación retorno" para controlar el virus: incremento de PCR y estratégica serológica

"Ojalá no tuviéramos que aplicar estas medidas, nadie se imagina lo que lo lamento, porque es todo el rato coartando libertad y estudiando qué tienen que hacer los demás, que es algo que a mí me horroriza ", ha expresado Ayuso.

"Pero no nos podemos relajar, ni siquiera cuando conocemos a la persona con la que nos encontramos. No vale dar un abrazo a un amigo de toda la vida pensando que como le conoces desde siempre el virus no se va a propagar entre los dos. Puede que uno de los dos sea asintomático y le esté causando un daño enorme al otro ", ha advertido.

"Pero no está en nuestras mentes cerrarlo , nosotros no tenemos competencia de todas formas para ello, pero sí que tenemos que seguir con las medidas que nos otorga el estado de las autonomías", ha apostillado la presidenta madrileña.

Cierre del ocio nocturno

"Yo siempre ha pedido autonomía para que las comunidades autónomas tomásemos nuestra decisiones y no en base a un comité de expertos que no existía", ha recalcado. "Pero sí creo que tiene que haber una estrategia nacional, y cuando ya hemos decidido entre todas las autonomías y el Gobierno de España al menos una serie de medidas como puede ser lo de no fumar en la calle si no puedes preservar una distancia de seguridad con los de al lado, es insensato que los jueces luego por comunidades autónomas luego tomen decisiones distintas", ha agregado.