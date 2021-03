Ayuso, sobre Pablo Iglesias: "Yo creo que está acabado y no voy a dedicarle ni un minuto"

"No seré yo la que alimente a un personaje"

"Yo creo que Pablo Iglesias está acabado y no voy a dedicarle ni un minuto. No tengo nada que decirle. Él tiene que hacer su campaña, no seré yo la que alimente a un personaje y, sobre todo, a una candidatura que no representa en absoluto lo que yo quiero para Madrid", ha señalado Díaz Ayuso.