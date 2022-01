La bajada de la incidencia engaña: por qué no significa el fin de la sexta ola

La incidencia de la sexta ola ha emprendido su fase de descenso, aunque baja a un ritmo muy diferente en las diferentes comunidades. Cantabria, por ejemplo, registra un pequeño aumento de contagios diarios y su incidencia está bajando lentamente. Sin embargo, en Navarra ha caído más de 500 puntos desde el lunes. Y en otras comunidades como Andalucía o Cataluña no solo suben de nuevo la incidencia acumulada si no también los ingresos hospitalarios. En el caso de Andalucía algunos piden ahora restricciones que no se pusieron en Navidad. Y el reflejo de tanto enfermo grave está en los 1.000 fallecidos estos últimos 7 días en claro ascenso de una semana a otra. De los 100.000 infectados un tercio se ha reinfectado.