El experto Ugo Mayor destapa el truco de la caída de la incidencia: "La magnitud de la ola se verá en el hospital"

Cataluña o Galicia incluyen los positivos que se detectan mediante los test de farmacia

Ugo Mayor, investigador de Ikerbasque: "Notaremos la magnitud de una vez que esa gente vulnerable llega los hospitales o fallezca"

Ugo Mayor: "Se están contabilizando muchísimos menos casos"

Para Sanidad cada caso cuenta. Y en esa suma de positivos Cataluña o Galicia incluyen los que se detectan mediante los test de farmacia. De hecho, más de la mitad de nuevos los casos de covid-19 en Galicia (un 60%) se diagnostican mediante autotest y, según el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el Servizo Galego de Saúde ha computado más de 70.000 autodeclaraciones de positivo. Al respecto, ha defendido "contarlo todo" y comunicar también los resultados de los autotest, aunque eso invalide las comparativas entre autonomías y Galicia "salga peor en la foto".

Los sanitarios, al límite, sí notan el impacto de la sexta ola

No hacen los mismo otras comunidades como Andalucía, Madrid o País Vasco, lo que hace bajar la incidencia. La incidencia de coronavirus en España baja por tercer día consecutivo: se sitúa en 3.279,36 tras sumarse 157.447 nuevos casos. Sí, pero hay truco. Y los muertos ahí están. Lo que puede provocar una falsa sensación. Lo exigen los sanitarios, que si están soportando en los hospitales este impacto de la sexta ola.

Ugo Mayor, investigador de Ikerbasque y profesor de la UPV/EHU señala que hay un riesgo ahora mismo porque se ha dejado de hacer test a contactos de casos contagiados y lo que estamos haciendo ahora es darle opción al virus a que se transmita sin trazabilidad, que haya contagios y que estos acaban llegando a personas vulnerables que van a tener menos defensas y solo vamos a identificar que sean contagio cuando llegues demasiado tarde.

"Se están contabilizando muchísimos menos casos"

"Ahora mismo por ejemplo está empezando a caer la incidencia porque se están contabilizando muchísimos menos casos. Sabemos que hay casos positivos que son de autotest que nos están contabilizando. Se le pide a esa gente que se queda en casa si no tiene síntomas pero no se incorporan a la notificación y así no vamos a tener de ahora en adelante una trazabilidad, unas datos suficientes para saber la dimensión o la magnitud de la ola", explica el investigador. "Notaremos la magnitud de una vez que esa gente vulnerable llega los hospitales o fallezca", advierte.

Madrid no notifica los datos de autotest de antígenos

Mientras que en el Estado comunidades como Madrid, que dirige la popular Isabel Díaz Ayuso, no notifica los datos de los autotest de antígenos al Ministerio, el presidente gallego ha defendido la elección de Galicia de hacerlo por dos razones: que facilita la prevención y se dibuja el "peor" escenario en un contexto de pandemia, y que hay un mejor control de los calendarios de vacunación de infectados.

Tras repasar el peso de las autodeclaraciones en la Comunidad, el presidente ha subrayado que, si no se computasen, Galicia acumularía "muy pocos casos" y una incidencia mucho más baja de la que representa actualmente. Pero Feijóo ha insistido en que, al margen de que las comparativas han dejado de "tener sentido", dado que hay autonomías que comunican las pruebas de antígenos y otras que no, para Galicia es la "mejor" opción. "Pensamos que es muy importante diagnosticar, sabemos que tienen covid y no los vamos a vacunar porque sabemos que hay que esperar. Mucho mejor contarlo todo que una parte", ha proclamado, al tiempo que ha lamentado, en todo caso, que tampoco en relación a los autotest el Gobierno haya implantado una directriz "homogénea", dando pie a que cada comunidad opte por el sistema que considere oportuno.

Esta "descoordinación" la ha sumado el presidente gallego a lo sucedido con el sistema de automatización de las altas a los siete días si el paciente no tiene síntomas, en cuya implantación trabaja la Comunidad, después de que el Gobierno trasladase a las autonomías que el modelo simultáneo de alta-baja ya estaba a disposición de las autonomías que quisieran recurrir a él como una vía para aliviar la burocracia en la Atención Primaria. "Vuelve otra vez a fallar la cogobernanza", ha proclamado y ha recordado que Galicia fue una de las autonomías que pidió instrucciones al Gobierno para habilitar un sistema que permitiese "ordenar la explosión de bajas" laborales por la ómicron.

"Pedimos instrucciones de cómo tenemos que hacerlo para no impactar y colapsar aún más el sistema. Y la respuesta fue que las comunidades hablemos entre nosotras para ver las mejores prácticas de cada una", ha explicado, antes de enfatizar que, a su juicio, "las mejores prácticas" las tendría que aprobar el Gobierno central para que las siguieran "todas" las autonomías.

El mismo panorama lo ha importado a la situación de los autotest, que hay autonomías que no notifican. "Otras hemos decidido computarlos aunque salgamos peor en la foto, pero no hay un sistema homogéneo y nos vamos a poner en el planteamiento de mayor precaución", ha argumentado, antes de incidir en que, en todo caso, se trata de una nueva "descoordinación".