Borrasca Barra: los rescates más arriesgados de las inundaciones en Navarra y País Vasco

Rio Zalla en Estarrona. Una familia se ha quedado atrapada en un árbol. Su coche se lo ha llevado la corriente. Así empezaba la noche en el País Vasco. No lejos de allí el río Butrón en Munguía bloqueaba un caserío aislado. La ertzaintza tuvo que rescatar a una mujer y a sus dos perros que estaban ya literalmente con el agua al cuello. Y en el alto de Trabakúa un desprendimiento cortaba la carretera toda la noche en ambos sentidos. Se han contabilizado 200 incidencias y los vehículos atrapados. Como un autobús al que tuvieron que desalojar en Gernika. No pudieron retirarlo hasta horas después cuando bajó el nivel del agua. A última hora de la tarde se cortaba un puente en Lasarte. El río Oria no paraba de crecer. Horas después a su paso por Zizurkil se desbordaba.