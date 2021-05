AstraZeneca

El ministerio continuó con la vacunación del grupo de 60 y 65 años y de 66 y 69 años. No obstante, quedaron en duda todos aquellas personas menores de 60 años que habían recibido la primera dosis antes de que se cambiara la estrategia.

Sanidad está estudiando la decisión y todavía no se ha pronunciado sobre qué vacuna recibirán los cerca de dos millones de ciudadanos que han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Hoy la ministrad de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que la próxima semana se tomará una decisión al respecto, después de que Comunidades como Andalucía y Madrid hayan amenazado con suministrarla si Sanidad no les daba una respuesta. De hecho, un hospital privado en Valencia ya se la ha dado a sus trabajadores. Consideran que, como el periodo periodo recomendado de administración es a las 12 semanas de la primera, "todavía hay un tiempo" para evaluar con qué antídoto se completará la pauta. No obstante, todo apunta a Pfizer o una segunda dosis del mismo fármaco.