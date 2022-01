Concretamente, de acuerdo al borrador, del que se ha hecho eco OKDIARIO , Sanidad plantea que los niños menores de 12 años no tengan que realizar cuarentenas si han estado en contacto con un positivo y no tienen síntomas , ante lo cual deberán seguir asistiendo a clase , pero solo si en ella no se detecta un brote ( 3 casos o más dentro de un mismo grupo de escolares). Los mayores de 12 años , por su parte, se atendrán a las mismas normas que los adultos , por lo que en caso de estar indicada la cuarentena esta sería de 7 días en casos leves o asintomáticos.

En cuanto al manejo de los contactos, concretamente cita: "Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso, que sí permanecerán en cuarentena . La actividad docente continuará de forma normal , extremando las medidas de prevención e higiene. Los contactos estrechos fuera del centro educativo se deben manejar de acuerdo a la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control' y sus adaptaciones".

De este modo, según el borrador de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la Comisión de Salud Pública, con independencia de si está vacunado o no, un niño tendrá que seguir acudiendo al colegio aunque algunos de sus compañeros haya dado positivo por covid, siempre que no tenga síntomas. De existir o aparecer, entonces pasaría a considerarse “caso sospechoso”, por lo que no tendrá que ir al colegio hasta determinar, mediante el test pertinente, si en efecto existe la infección o no.