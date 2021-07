Canarias busca mecanismos legales para obligar a vacunarse a los funcionarios negacionistas

Torres ha reconocido que "vacunarse es voluntario" , sin embargo ha matizado que "cualquier persona que no esté vacunada supone un riesgo evidente a la colectividad ", de ahí que entiende que "los responsables públicos, los funcionarios públicos tienen que dar ejemplo ", citando en este sentido a sanitarios , así como a quienes trabajan en las residencias , los que hacen trabajo de carácter social , las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , "todos" los que cobran del erario público tienen que "dar ejemplo porque el negacionismo , el no estar vacunado, en sí mismo es una posibilidad real de poder contagiar ".

Así, ha incidido en que si alguien "no lo quiere hacer porque individualmente apela a su libertad, si es trabajador público tiene que apelarse al trabajo del servicio público que hace a la mayoría", ya que "no" entiende que la "mayoría tenga que pagar la inconsciencia de una minoría que no es solidaria, que no piensa en los demás y que pone por encima criterios particulares que el bien común, no cabe en los que son trabajadores públicos, no cabe".