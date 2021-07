España se mantiene inmersa en una ya reconocida quinta ola impulsada especialmente por los grupos pertenecientes a franjas etarias que todavía no han recibido una amplia cobertura de vacunación , es decir, por los más jóvenes , como evidenciaba esta semana la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias , durante su comparecencia tras el Consejo Interterritorial celebrada el miércoles: “Por primera vez en la evolución de la pandemia estamos asistiendo al fenómeno de dos curvas de incidencia acumulada : una curva para las personas mayores de 40 años y otra para las personas menores de 40 , o lo que es lo mismo, una curva de las personas que están mayoritariamente vacunadas y otra de las que mayoritariamente no lo están , o están en vías de vacunación”.

No obstante, si hay un punto clave sobre el cual las autoridades sanitarias y la comunidad científica han cimentado sus argumentos, su fe, su esperanza y su confianza en las vacunas es justamente en su capacidad para frenar los cuadros más graves de la covid-19 y, en esencia, las muertes provocadas por el SARS-CoV-2. Es decir, desde el primer momento los especialistas han recalcado que las vacunas, cuya eficacia cabe recordar que no es del 100% y deja abierto al menos un “escape inmunitario” de un 10%, y que puede ser mayor con la proliferación de las distintas variantes del coronavirus que existen y que pueden surgir, –como han recordado en diversas ocasiones Fernando Simón y Carolina Darias––, no cierran completamente la puerta al virus pero son claves para evitar decesos y aplacar su impacto. De ahí la importancia de lograr una inmunidad comunitaria, –una cobertura de vacunación lo más amplia posible–, que se extienda no solo al país, sino a los distintos países del mundo, como se encarga de destacar también la OMS en cada comparecencia, subrayando que el virus no será vencido si no se trabaja a una escala puramente global.