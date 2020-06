Carmen Calvo asegura que el Gobierno no se merecía el "acoso" por parte del PP durante el estado de alarma

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo , ha defendido las decisiones tomadas desde que estalló la pandemia del coronavirus y se declaró el estado de alarma y ha dicho que el Gobierno "no se merecía el acoso irracional y constante" del que ha sido objeto, " sobre todo por el PP ", durante este tiempo.

En una entrevista con EFE a pocas horas de que finalice el estado de alarma, Calvo señala sobre ese acoso que "lo verdaderamente valiente es ser equilibrado" en política y "lo fácil son las radicalidades". Subraya que en todo este tiempo "nunca se han sustraído las competencias" de las comunidades autónomas y advierte asimismo de que si vuelve a ser necesaria la alarma, ya sea en todo el país o en algún territorio, el Gobierno "no va a escurrir su responsabilidad" .

Una "tremenda decisión"

La vicepresidenta primera explica en esta entrevista que el Gobierno tomó una "tremenda decisión" cuando decretó el estado de alarma y el confinamiento de 47 millones de ciudadanos , como lo fue también decretar el cese temporal de la actividad no esencial durante dos semanas de este periodo de 98 días.

Pero considera que haber sido "contundentes desde el principio" es lo que ha permitido que ahora se pueda estar "controlando tan bien" la pandemia. Calvo recuerda que desde que la OMS declaró la pandemia el Gobierno tardó un día en aprobar el decreto de alarma, y defiende que no se actuara antes porque " la política no podía ir por delante de la ciencia ".

El "acoso incomprensible" del PP

Carmen Calvo arremete con dureza contra el Partido Popular por la posición que ha tenido estos meses y considera que en esta situación "tan trágica" el Gobierno " no se merecía el acoso irracional y constante, sobre todo del PP ". En un momento en el que miles de personas estaban en hospitales, o en casa sufriendo, y millones confinados "asustados e inseguros" no entiende Calvo, que también ha sufrido esta enfermedad, la actitud de los populares.

Lamenta en este contexto el debate "bastante artero y manipulado políticamente" que ha habido sobre las competencias sanitarias. "Es que las comunidades autónomas no pueden ser suspendidas en sus competencias en este país", dice Calvo, quien subraya además que "nunca se han sustraído" dichas competencias .

Preparando lo que pueda venir

En cualquier caso, la vicepresidenta admite que para parar una pandemia no puede haber diferencias entre las comunidades y es en eso en lo que en este momento trabaja el Consejo Interterritorial, que con esta crisis ha quedado "absolutamente engrasado políticamente". Por eso vuelve a arremeter contra Casado por sus críticas cuando los consejeros de Sanidad del PP "se coordinaban bastante bien" con el Gobierno.

No ha querido Calvo entrar en la posible reforma de la legislación sanitaria para disponer de instrumentos que permitan actuar sin recurrir a la alarma. Y ha apuntado que si finalmente se hace dicha reforma será "consensuada y porque las comunidades entiendan que hace falta alguna respuesta". En cualquier caso ha insistido en que si vuelve a producirse una situación similar y el Gobierno tiene que volver a recurrir a la alarma " no va escurrir su responsabilidad ".

Unos presupuestos con los apoyos del "núcleo" de la investidura

La vicepresidenta primera insiste en la entrevista con EFE en que España necesita unos presupuestos para "sacar adelante el país" y para que la crisis "pase rápido". Unas cuentas que, ha admitido, no serían las que habría presentado el Gobierno de no haberse producido esta pandemia. Habrá que priorizar cosas que antes no se habían priorizado y dejar otras para el siguiente presupuesto.