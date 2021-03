Carolina Darias desaconseja celebrar con público la final Copa del Rey

"Todos tenemos ganas de volver a estar presencialmente en estos eventos, pero entenderán que no es el momento" , ha asegurado Darias, tras insistir en que la evolución de la pandemia está en un momento valle, pero existe la posibilidad de un repunte, ha señalado la ministra. El Gobierno cree que es necesario seguir evitando aglomeraciones como las que se pueden dar en un partido de este tipo pese a que la idea inicial era no ocupar más de un 20% o 25% del aforo del estadio de La Cartuja. También cree que es necesario seguir mandando un mensaje de contención a la sociedad de cara a evitar una cuarta ola de la pandemia del coronavirus. " Hasta el 9 de abril vamos a tener cierres perimetrales y limitar las relaciones sociales" , ha dicho la ministra. Aunque haya un porcentaje inferior de aforo, estamos hablando de más de 10.000 personas. Entenderán que ante la situación en la que estamos no es posible".

“En el consejo de hoy se ha manifestado nuestra preocupación por los consejeros y consejeras que forman parte del Consejo Interterritorial ante la posibilidad de que pueda haber asistencia de público a un evento deportivo. Quiero ser clara y contundente: no es adecuado, no es oportuno y no es conveniente. Hemos aprobado una declaración de actuaciones coordinadas en virtud de la cual, con un grandísimo acuerdo, todos quienes conformamos el Consejo hemos acordado que durante la celebración de la festividad de San José, y especialmente durante la Semana Santa y la semana siguiente, es decir, hasta el 9 abril, íbamos a limitar cierres perimetrales, la movilidad y los contactos sociales. Además en esa declaración de actuaciones coordinadas se establece en el apartado 2.2 que no se celebraran eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeración o concentración de personas. Evidentemente, este evento deportivo, aunque suponga de un porcentaje inferior del aforo… estamos hablando de más de 10.000 personas. Entenderán que ante la situación en que nos encontramos epidemiológicamente entiendan que no es posible. Esta ministra va a trabajar intentando encontrar consenso intensamente para que esa asistencia de público no se produzca. Soy consciente de que todos tenemos ganas de volver a estar presencialmente en estos eventos deportivos, pero entenderán que no es el momento. Nos falta todavía superar esta situación epidemiológica, esperar que las vacunas hagan su efecto. Y por tanto, quiero reiterar que no es posible y que en cualquier caso trabajaremos de forma coordinada con los distintos actores e instituciones implicadas para intentar dar una solución razonable y adecuada a la situación de país que tenemos en este momento”, ha señalado literalmente la ministra.