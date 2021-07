Carolina Darias: "Uno de cada 100 jóvenes de 20 a 24 años acaba en el hospital, aunque la mayoría son asintomáticos"

Carolina Darias defiende que se tiene una estrategia de país, los semáforos, y que hay que aplicarlo

Darias reconoce ahora que los contagios se producen entre jóvenes que no cumplen las normas

Deja en manos de las CCAA el control de la quinta ola "de jóvenes asintomáticos" y pide solapar la vacunación

De la vuelta de las sonrisa a bienvenido el descontrol. Sí, sorpresa, los jóvenes hacen botellón y con dos copas no cumplen las normas ni la distancia social. Y no, no se ponen las mascarillas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, reconoce que hay que cumplir las normas y que los jóvenes se la deben poner en interiores. La quinta ola de contagios por coronavirus contagia a un ritmo no visto y ha colocado a España ya en riesgo extremo, pero el Gobierno no varía su discurso: hay que hacer cribados, test y vacunar (el Gobierno ha invertido 4.000 millones de euros en vacunas) aunque sea intercalando edades para dar cobertura a las personas más jóvenes.

¿Por qué el Gobierno no está nervioso? La ministra de Sanidad, Carolina Darias, relata las vacunas que van a llegar a España, pero aunque reconozca que la atención primaria ya esta notando esta quinta ola, la gran parte de los contagiados son jóvenes. Es decir, que no llenan los hospitales, no ocupan camas, ucis y lo que más aterra no se produce: muertos. La mortalidad es menor en esta ola. Así que nada de restricciones nacionales, aunque la incidencia entre los jóvenes se encuentre en una media de 814. Varias comunidades han alertado de que se registran cada vez más ingresos de jóvenes menores de 25 años en las Unidades de Cuidados Intensivos. Pero mientras no haya UCIs llenas, no habrá reacción. Y no cree el Gobierno que esto vaya a pasar aunque el reto sea bajar la incidencia.

La ministra de Sanidad ha asociado el repunte de casos a "brotes asociados a viajes de fin de curso masivos" y se ha dirigido directamente a los jóvenes, insistiendo en que "el virus sigue ahí" y haciendo hincapié en la importancia de seguir "protegiendo a los grupos en los que hay una mayor transmisión y un mayor contagio". Asimismo, ha señalado que "uno de cada 100 casos de 20 a 24 años ingresa en el hospital".

Darias ha reconocido que Castilla León sí ha vuelto a pedir el toque de queda, pero la ministra de Sanidad ha dejado claro que eso no está encima de la mesa. Darias dice entender a los jóvenes, ha señalado que hay que pedir responsabilidad pero no responsabilizarlos. Azúcar pues para ellos, porque han cuidado de todos, de abuelos, de padres... Eso sí, les pide que se vacunen y que guarden la distancia y se pongan la mascarilla cuando vayan de fiesta. Pero los datos demuestran que los jóvenes no hacen caso. Ahí están los datos de 2.000 de incidencia en Cataluña (casualidad o no, convertir las leyes en algo de aleatorio cumplimiento también se contagia a la hora de cumplir las normas)

El 42,1 por ciento de la población (19.982.080 personas) ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 y 26.996.373 una dosis (56,9%), según el informe publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad, en el que se señala que en España se han administrado 45.233.735 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 88,2 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 51.314.332 unidades.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este miércoles 7 de julio. Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido en España 34.148.595 dosis de la vacuna de Pfizer, de las que se han entregado 34.115.037, se han administrado 31.828.492 dosis, 18.198.068 han recibido una y 13.891.622 las dos. Asimismo, España ha recibido 4.759.200 dosis de la vacuna de Moderna, 4.752.990 han sido ya distribuidas a las comunidades autónomas, y se han administrado 4.113.508 dosis, si bien 2.378.686 han recibido una dosis y 1.774.720 las dos dosis.