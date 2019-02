"Ahora ya le han dicho que solo aceptan el pago al contado y por eso no cierra la puerta a pactar de nuevo con los independentistas. En realidad, no ha dejado de hacerlo desde la moción de censura y hubiera aceptado la autodeterminación que le pedían en Pedralbes si esta bancada no lo hubiera impedido", ha proseguido Casado que le ha recordado que ayer no votó a favor de tipificar de nuevo en el código penal la convocatoria ilegal de referéndum.