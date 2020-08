Celaá niega reproches de Iglesias, que no habló con ella de la vuelta al cole en el Consejo de Ministros

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha señalado que no le constan las críticas de Unidas Podemos y que el vicepresidente Pablo Iglesias no habló con ella de 'la vuelta al cole' en mitad de la pandemia de coronavirus en el Consejo de Ministros. Celaà ha querido dejar claro que no se va a "distraer" con estas polémicas porque tiene "mucho trabajo".