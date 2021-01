Hasta los expertos como César Carballo sufren las aglomeraciones del Metro en plena tercera ola

El doctor César Carballo, médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, no se calla, pero ha sufrido como uno más las consecuencias de Filomena que ha provocado que el Metro sea ya un lugar más imposible que nunca para guardar la distancia. Informativos Telecinco viaja en uno de los trenes que se dirigen en dirección a algunos de los hospitales de Madrid que debido a Filomena tienen menos personal. Muchos de los viajeros son enfermeros y médicos que no pueden teletrabajar ni faltar un día, porque otros compañeros (pese al heroísmo de muchos que han andado kilómetros para estar en su puesto, no pueden. Las enfermeras del vagón reconocen que hasta triplican turnos y que en hospitales ya reservan sitio para que puedan dormir porque el riesgo de ir y venir en unos metros atestado es altísimo.