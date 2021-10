Cincuenta años de la erupción del Teneguía: “Los científicos dormían en sacos al lado del volcán”

Habría que distinguir entre varios aspectos. En cuanto a la erupción propiamente dicha y no su estudio, la diferencia fundamental es que una no fue destructora y otra es una auténtica tragedia . Eso es debido a que la del Teneguía se produjo en una zona que no estaba habitada y a que la propia isla de La Palma estaba mucho menos habitada que ahora.

Desde el punto de vista de daños humanos y propiedades , no hay comparación: la erupción actual es muchísimo peor. Desde el punto de vista vulcanológico no hay apenas diferencias, se parecen muchísimo. La actual ya ha superado en días a la del Teneguía (24 días). Cuando vemos la película del Teneguía nos damos cuenta de que, salvo la destrucción, casi todo lo que estamos viendo ahora en televisión se vio en ella.

Eso en algún momento nos creó ilusión porque en el Teneguía la erupción acabó unos días después de producirse ese cambio, pero aquí no ha sucedido así. A nivel de composición , las lavas de esta erupción se parecen muchísimo a todas las que ha habido históricas en La Palma , no solo a la del Teneguía.

No apostaría nada porque si acertara sería por casualidad. No se sabe ni hay criterios para saber. El más optimista era el criterio de que si cambiaba la composición terminase ya, pero no ha sido así. También se decía que el volumen era la mitad del Teneguía y que iba a durar la mitad, pero en absoluto. En el Teneguía, un día a media mañana, de repente, el volcán paró, pero en la de 1949 paró y días después volvió a empezar. Desearía que durante esta entrevista se estuviera acabando la erupción, pero en la actualidad no hay signos de que vaya a suceder así.