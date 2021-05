Colas para AstraZeneca y sillas vacías para Pfizer: junio será el mes clave de la vacunación

Dos millones han llegado, pero la semana que viene llegarán 4.6 millones

Se ha retomado en varias comunidades la vacunación de profesionales esenciales menores de 60 años que recibieron la primera dosis AstraZeneca, con la posibilidad de que se inyecten el suero de Pfizer en su segunda dosis, o la misma vacuna inglesa, en este caso con la firma de un consentimiento informado. Lo que no cambia es la preferencia de los españoles por AstraZeneca a la hora de elegir la segunda dosis de la vacuna. Casi todo el mundo quiere acabar como empezó. La imagen en Madrid es clara. La cola de AstraZeneca, llena. La cola de Pfizer, vacía con algún rezagado. No hay miedo a los trombos, pese a las noticias de Corea. Cierto que estamos ante casos aislados, mínimos, y que el miedo a combinar es mayor. Y dentro, mucho trabajo en la zona Astrazéneca y silencio en la de Pfizer. Sólo 3 de cada 100 citados la eligen. Lo mismo hemos visto en Pamplona. Hoy es el turno de los que quieren Astrazéneca. Pero en lugares como Zaragoza la imagen es bien distinta muy poca gente y sillas vacías. Hoy sólo vacunan a los que quieren Pfizer. Igual que en el frontón de Lakua, en Vitoria. La decisión de los españoles parece tomada pese a los mensajes de Sandad de que elegir no es una opción.