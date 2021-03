Villarejo, al salir de la cárcel: "Me han mantenido preso para que no hablara"

"Con mucho maltrato y muchas torturas sigo vivo"

"Es una tortura para los que lo han intentado"

Villarejo contestará a todo: "Mañana declaro y verán que es muy importante lo que voy a declarar"

Con una mascarilla negra con la bandera de España y su típico look aunque con un parche en el ojo, el excomisario José Villarejo ha salido de la cárcel después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya acordado su puesta en libertad, como había pedido la Fiscalía Anticorrupción.

Nada más salir, ante todos los periodistas desplegados en la zona, Villarejo no se ha mordido la lengua y ha denunciado que le han mantenido preso "para que no hablara", al tiempo en que ha advertido que va a contestar "a todo" y ya desde mañana empezará a contestar a todas las piezas que tiene pendiente con la justicia: "Mañana declaro y verán que es muy importante lo que voy a declarar", ha avisado.

"Doy las gracias por venir a saludarme. Confío en que a partir de ahora pueda defenderme, que es la razón por la que me han mantenido preso, para que no hablara", ha iniciado, dando las gracias a la policía y la Guardia Civil y recordando: "Como dije en 2018, la sociedad es ingrata con los funcionarios que hacen este trabajo tan duro".

Tras ello, Villarejo ha continuado: "Con mucho maltrato y muchas torturas sigo vivo. Es una tortura para los que lo han intentado. Este ictus, que me ha dejado inutilizado el ojo, me han acelerado las neuronas. Esa historieta de que iba a huir es mentira. Ellos han decidido hacer una catarsis de España. De acuerdo, yo encantado con que eso ocurra".

Ahora, ha dicho, intentará "descansar un poco, porque estoy a punto de cumplir 70 años". "Dejé a mi hija con 9 años, ya tiene 13 y necesito descansar un poco. Mi función va a ser únicamente defenderme".

En este sentido, ha advertido: "Voy a declarar, como hasta ahora he declarado siempre y a contestar a todos. Incluso a mis grandes amigos de Podemos. Lo que no puede ser es que me incauten 40 teras y la inmensa mayoría no se pueda desencriptar o no se la entreguen a mi abogado".

"Me gustaría recordar lo de la presunción de inocencia, que no lo he oído nunca a algunos medios", ha puntualizado, al tiempo en que ha criticado cómo se dirige la prensa hacia él: "Lo de comisario y excomisario, con todos los respetos… ya estoy agobiado. A mí me llaman excomisario. No, soy comisario. Digo lo de siempre: las cloacas no generan mierda, la limpian".