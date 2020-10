"Seguimos tendiendo la mano al Gobierno de la Comunidad de Madrid para trabajar conjuntamente"

"Yo le plantee a la presidenta de la Comunidad de Madrid que siempre estamos abiertos a negociar y dialogar. Nosotros no venimos ni a imponer ni a tutelar. Solo a ayudar, colaborar y cooperar", ha dicho tendiendo la mano al Gobierno regional. Sin embargo, ha justificado la decisión de decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid: "En el momento en el que no se toman las soluciones que creemos que se deben tomar, lo que no puede hacer el Gobierno de España es mirar hacia otro lado".