Última hora del coronavirus | La OMS, sobre el confinamiento de Madrid: "Cuando los gobiernos difieren, la gente muere"

10.05 La coordinadora autonómica de Pediatría de las Islas Baleares , la doctora Marga Cañellas , asegura que "la apertura de los colegios no ha empeorado la situación " sanitaria de la pandemia de coronavirus, sino " todo lo contrario ", subraya.

"Había mucho miedo y peticiones de no abrir los colegios hasta no tener controlada la situación", pero a nivel epidemiológico "no se ha notado en ningún caso", ha declarado la pediatra en una entrevista para analizar el inicio del curso escolar y sus primeras semanas.